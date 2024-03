Eleonora Abbagnato è tra le speciali ospiti della puntata odierna di “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier in onda su Rai 1 ogni domenica. La ballerina sarà in studio per parlare della sua carriera e del suo incredibile percorso artistico, che l’ha portata ad essere una delle ballerine più acclamate e rispettate in Italia e in Europa. La sua carriera straordinaria nel mondo dello spettacolo spazia dal palcoscenico al grande schermo, conquistando il pubblico con la sua grazia e il suo talento unici.

Eleonora Abbagnato età e biografia

Eleonora Abbagnato è nata a Palermo il 30 giugno 1978, e ha 45 anni. Inizia la formazione a Palermo presso l’associazione sportiva dilettantistica Studio di Danza diretta da Marisa Benassai, ha fatto il suo debutto in televisione a soli 11 anni, ballando in diretta in un programma condotto da Pippo Baudo in coppia con Raffaele Paganini. Sin da piccola ha dimostrato una passione travolgente per la danza, che l’ha portata a trasferirsi a Montecarlo a 12 anni per studiare nell’Accademia di Danza Princesse Grace.

Nel 1996 è entrata a far parte del corpo di ballo dell’Opéra di Parigi, diventando la prima ballerina italiana ad essere ammessa alla prestigiosa scuola di danza. Nel corso degli anni, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze per il suo contributo alla danza e alla cultura italiana, tra cui la nomina a Chevalier de l’ordre national du Mérite nel 2010 e il titolo di Danseuse Étoile nel 2013.

Dal maggio 2015 è direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma e dal 2022 dirige ad interim la scuola di ballo.

Oltre ai suoi ruoli di spicco come étoile dell’Opéra di Parigi e direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma, ha anche fatto incursioni nel mondo del cinema e della televisione. Tra i suoi ruoli più noti ricordiamo la sua partecipazione nel film “Il 7 e l’8” dei registi Ficarra e Picone (2007)l la conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo accanto a Paolo Bonolis (2009) e la partecipazione come caposquadra ad “Amici di Maria De Filippi” (2013)

Vita privata

Eleonora Abbagnato è legata sentimentalmente all’ex calciatore Federico Balzaretti, con cui si è sposata nel 2011. La coppia ha due figli, Julia e Gabriel, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2015.

Federico Balzaretti, è un ex calciatore di fama internazionale. Giocava nel ruolo di terzino sinistro e ha un passato in squadre importanti come la Juventus e nella Roma, ma anche Torino, Fiorentina, e Palermo. Dopo il ritiro, Balzaretti è rimasto nel mondo del calcio, mettendosi alla prova come opinionista, commentatore e dirigente sportivo.

Profilo Social

Su Instagram, Eleonora Abbagnato condivide momenti della sua vita personale e professionale con i suoi oltre 130 mila follower. Seguendo il suo profilo ufficiale @eleonoraabbagnatoofficial, è possibile restare aggiornati sulle sue ultime performance, progetti e momenti di vita quotidiana.