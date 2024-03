Chi è Filippo, il figlio di Rodolfo Laganà: età, lavoro, malattia, il trapianto, fidanzata

Filippo Laganà è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. L’attore, figlio di Rodolfo Laganà, sarà in studio insieme al padre e insieme parleranno della loro vita, della carriera e delle malattie che hanno dovuto affrontare entrambi nel corso della vita. Ma scopriamo qualcosa in più su Filippo Laganà.

Filippo Laganà età, breve biografia e carriera

Nato il 15 ottobre 1994 a Roma, Filippo Laganà compie quest’anno 30 anni. Cresciuto in una famiglia legata al mondo dell’arte, Filippo è il figlio del celebre attore Rodolfo Laganà e di Gloria Fegiz, una fotografa che preferisce mantenere una bassa esposizione mediatica. Questa famiglia, nonostante le sfide che ha dovuto affrontare, è sempre stata unita e forte.

Fin da bambino, Filippo è stato coinvolto nel mondo dello spettacolo, ma ha sempre avuto una grande passione per la cucina. Mentre frequentava il liceo artistico, si iscrisse a un corso di cucina con l’obiettivo di diventare chef. Tuttavia, un’inaspettata allergia alle mani lo costrinse a abbandonare questo sogno e a concentrarsi sulla recitazione. Ha frequentato corsi di teatro e presto ha iniziato a ottenere ruoli sia al cinema che in televisione.

La battaglia contro la malattia

Filippo ha dovuto affrontare una dura battaglia contro una malattia ereditaria: il morbo di Wilson. Questa condizione porta all’accumulo eccessivo di rame in vari organi vitali, tra cui il fegato e il cervello. Mentre si trovava a New York, Filippo Laganà ha vissuto un momento spaventoso: la sua pancia improvvisamente si è gonfiata e il suo volto ha assunto un colore giallastro. Senza esitazione, ha preso la decisione di rientrare in Italia insieme a sua madre:

“Ero con mia madre, ci hanno portato in ospedale e lì mi hanno fornito una diagnosi immediata seguita da un trapianto di fegato”, ha raccontato Filippo descrivendo il suo stato di salute. “Il mio fegato era diventato simile a una pietra, gli organi erano in condizioni critiche e l’unica soluzione era un trapianto. Non posso negare che non fosse un percorso agevole, ma in quel momento non ho avuto paura. Non ho mai avuto paura. In seguito, però, la consapevolezza di quanto avevo superato mi ha investito. È stato solo tre, quattro mesi fa che ho davvero realizzato l’entità di quella sfida. È interessante notare che mio nonno, un rinomato chirurgo, ha salvato la vita alla madre del medico che ha eseguito il mio trapianto di fegato.”

Nel film “Amici per la pelle” del 2022, prodotto in collaborazione con Rai Cinema, Filippo Laganà ha dato vita alla sua stessa storia, narrando il percorso di un giovane appena ventenne che si trova improvvisamente immerso nel vortice della malattia. Tuttavia, il 28 gennaio 2019, un trapianto di fegato ha rappresentato la svolta che ha salvato la sua vita.

Vita privata

Sebbene Filippo mantenga una certa riservatezza sulla sua vita privata, si sa che è fidanzato da tempo, anche se l’identità della sua compagna rimane un mistero. Inoltre, durante un’intervista, Filippo ha rivelato di non essere stato particolarmente portato per la scuola, rischiando addirittura di essere bocciato in terza elementare. Tuttavia, il giovane attore parla fluentemente lo spagnolo e ha dimostrato grandi capacità nel mondo del doppiaggio, oltre ad essere appassionato di sport e cucina.