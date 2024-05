Francesca Manzini è ospite della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda dalle 0re 14,00 su Rai 1. L’imitatrice e conduttrice radiofonica sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e privato e per raccontare anche i momenti bui dell’anoressia che l’ha colpita durante l’adolescenta. Scopriamo insieme la sua storia.

Francesca Manzini età e biografia

Francesca Manzini è nata a Roma il 10 agosto 1990 e quest’anno compirà 34 anni. Fin da giovane, Francesca ha dimostrato una spiccata inclinazione per l’arte dell’imitazione. È figlia di Maurizio Manzini, dirigente della Società Sportiva Lazio, ed è sorella della doppiatrice Lilli e nipote dei doppiatori Arturo Dominici e Germana Dominici.

Inizia la sua carriera nei villaggi turistici. Nel 2009 sul programma di Rai 1 Festa italiana, con le imitazioni di Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli.

Nel 2012 è fra i doppiatori del programma televisivo Gli Sgommati, in onda su Sky Uno. Nel 2016 diventa prima ospite ricorrente a Grand Hotel Chiambretti e poi ospite fissa a Matrix Chiambretti (entrambi in onda su Canale 5).

Nel 2016, entra nel mondo della radio partecipando al format “Tutti pazzi per RDS” su Radio Dimensione Suono. Il vero trampolino di lancio per Francesca arriva nel 2018, quando viene scelta da Carlo Verdone per il film “Benedetta Follia”. Da quel momento, la sua carriera decolla definitivamente.

Nel 2019, Francesca Manzini conquista il grande pubblico grazie alla sua partecipazione a “Amici Celebrities” di Maria De Filippi. Da lì in poi, diventa una presenza fissa in programmi televisivi di grande successo, come “Striscia la Notizia” accanto a Gerry Scotti, “Enjoy – Ridere fa bene”, e “Tale e Quale Show”-

Vita privata

Francesca Manzini intraprende una relazione con il doppiatore Christian Vitelli a marzo 2020, durante il primo lockdown a causa del Covid19. I due sono subito affiatatissimi e annunciano anche la data del loro matrimonio. Tuttavia, sembra che qualcosa sia andato storto e infatti dopo alcuni mesi i due si sono lasciati.

Nello stesso anno, Manzini ritrova la felicità grazie all’incontro con Marco Scimìa, il sosia italiano di Johnny Depp, barberista di professione originario di Ladispoli, che ha partecipato al programma “Gf Vip”.

L’anoressia

Durante l’adolescenza, Francesca ha affrontato una battaglia contro disturbi alimentari che hanno segnato gran parte della sua giovinezza. Anoressia, bulimia, binge-eating disorder: per anni ha lottato contro questi demoni interiori, fino a toccare il fondo. Il percorso verso la guarigione non è stato facile ed è durato 6 anni.

Nel 2012, Francesca ha preso una decisione fondamentale: dire basta ai suoi disturbi alimentari e intraprendere un percorso di guarigione. Ha capito che non poteva affrontare questa battaglia da sola e ha cercato il sostegno necessario. La psicoterapia è diventata il punto di partenza per il suo percorso di rinascita e autodiscovery.

Oggi, Francesca Manzini ha imparato ad amarsi e prendersi cura di se stessa in modo autentico. Ha superato i suoi dolori passati e ha abbracciato la vita con rinnovata fiducia e serenità. Francesca ha deciso di condividere la sua storia di lotta e guarigione per ispirare gli altri e dimostrare che è possibile superare anche le sfide più difficili.