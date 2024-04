Maurizio Lastrico è tra gli ospiti della puntata di oggi 4 aprile 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. L’attore comico è tra i protagonisti della quarta stagione di “LOL – Chi ride è fuori” e sarà in studio per parlare un po’ del suo percorso artistico e della sua carriera.

Maurizio Lastrico età e breve biografia

Maurizio Lastrico è nato a Genova il 31 marzo 1979 e ha 45 anni. Ha trascorso la sua infanzia a Manesseno di Sant’Olcese con sua madre. Dopo la separazione dei suoi genitori, il padre si allontanò e Lastrico perse i contatti con lui durante gli anni dell’adolescenza. Dopo essersi diplomato come operatore turistico nel 1998 a Genova, Lastrico ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo vincendo il premio per la miglior sceneggiatura al concorso Cine in Città con il cortometraggio “Molto piacere, sono io”. Il suo amore per la recitazione lo ha portato a conseguire il diploma presso la scuola del Teatro Stabile di Genova nel 2006, aprendo le porte a una carriera teatrale di successo.

Carriera

Lastrico ha fatto il suo debutto televisivo nel 2007 nella sitcom “Camera Café”, dove ha interpretato il personaggio del catatonico, conquistando immediatamente il pubblico con il suo umorismo unico e la sua presenza scenica magnetica. Tuttavia, è stato il suo ingresso nella quarta stagione di “Zelig Off” nel 2009 a catturare l’attenzione nazionale, presentandosi come il comico numero 100 della trasmissione e proponendo una reinterpretazione della Divina Commedia in versi endecasillabi in rima.

Il successo ottenuto con gli sketch danteschi ha consacrato Lastrico come una delle star emergenti della comicità italiana, aprendo le porte a una serie di opportunità professionali sia in televisione che a teatro. Nel corso degli anni, ha portato in tournée spettacoli di cabaret acclamati dalla critica come “Quando fai qualcosa in giro dimmelo” e ha continuato a far parte del cast di “Zelig”.

Dal 2015 al 2018, Lastrico ha interpretato il ruolo di Elia nella serie televisiva “Tutto può succedere”, dimostrando la sua versatilità come attore drammatico. Tuttavia, è stato il suo ruolo del pubblico ministero Marco Nardi nella serie televisiva Rai “Don Matteo” che lo ha reso un volto noto in ogni angolo d’Italia.

Oltre alla sua presenza in serie tv di successo, Lastrico ha partecipato a vari progetti cinematografici e teatrali. Nel 2023, ha partecipato a “Call My Agent – Italia”-

Vita privata

L’attore è molto riservato e della sua vita privata si sa poco o nulla. Tuttavia, ci sono state speculazioni riguardanti la sua vita sentimentale, con alcune voci che lo collegavano sentimentalmente alla sua collega Maria Chiara Giannetta. Entrambi gli attori hanno sempre smentito queste voci, definendosi semplicemente buoni amici e colleghi sul set.

Nel novembre 2021, Maurizio ha dichiarato in un’intervista di avere una fidanza e di averla conosciuta proprio a teatro. I due facevano parte della stessa compagnia e si sono innamorati dietro le quinte, preparando uno spettacolo che a causa del lockdown non è mai andato in scena. “Grazie al lockdown siamo andati a convivere” ha dichiarato all’epoca l’attore. Ad oggi però non sappiamo se sia ancora fidanzato.

Profilo Social

Maurizio ha un profilo Instagram ufficiale con oltre 260mila follower che aggiorna regolarmente.