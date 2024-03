Chi è Riccardo Scamarcio: età, carriera, vita privata, fidanzata, figli

Riccardo Scamarcio, uno dei volti più noti del cinema italiano contemporaneo, è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più sulla sua biografia, la sua carriera cinematografica, la vita privata e tanto altro.

Riccardo Scamarcio età, breve biografia e carriera

Nato a Trani (Puglia) il 13 novembre 1979, Riccardo Scamarcio ha 44 anni. Cresciuto in una famiglia artistica, con una madre pittrice e un padre rappresentante di alimenti, ha sviluppato fin da giovane una passione per l’arte e lo spettacolo. Dopo aver completato il diploma in ragioneria, Scamarcio ha seguito la sua passione per il cinema trasferendosi a Roma, dove ha iniziato a studiare presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Sebbene non abbia completato il corso, questa esperienza ha gettato le basi per la sua futura carriera nel mondo dello spettacolo.

Il debutto di Scamarcio sul grande schermo è avvenuto nel 2001 con la miniserie TV “Ama il tuo nemico 2” per la regia di Damiano Damiani. Da allora, la sua carriera è stata in continua ascesa, con ruoli di rilievo in film e serie TV di successo.

Uno dei suoi primi successi è stato il film “Tre metri sopra il cielo” del 2004, tratto dal romanzo omonimo di Federico Moccia e diretto da Luca Lucini. Questo ruolo lo ha reso un’icona per una generazione di spettatori italiani e ha segnato l’inizio di una serie di ruoli memorabili.

Tra i suoi film più celebri si annoverano “Mine vaganti” di Ferzan Özpetek, “Nessuno si salva da solo” di Sergio Castellitto e “Il testimone invisibile” di Stefano Mordini, solo per citarne alcuni. La sua versatilità come attore gli ha permesso di affrontare una vasta gamma di generi, dal dramma alla commedia, dimostrando sempre un’impeccabile abilità recitativa.

Vita privata: relazioni passate e fidanzata

Riccardo Scamarcio ha avuto una lunga storia d’amore con l’attrice Valeria Golino, durata dal 2006 al 2018. Non sono mai stati resi noti i motivi della separazione tra i due attori. Nelle varie interviste e dichiarazioni entrambi hanno confessato di aver accusato molto il colpo della rottura. Dal 2019 ha iniziato una relazione con la manager Angharad Wood, con cui nel 2020 ha avuto una figlia, Emily. Successivamente, si è legato all’attrice Benedetta Porcaroli. I due si sono lasciati per un periodo nel 2022 per poi rimettersi insieme nel corso del 2023.