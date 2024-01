Demetra Hampton chi è: età, vita privata, marito, carriera dell’attrice

Se vuoi sapere tutto su Demetra Hampton, sei nel posto giusto. Scopriamo insieme tante curiosità sull’ex modella e attrice.

Demetra Hampton età e dove è nata

Demetra Hampton è nata il 15 giugno 1968 a Filadelfia e ha iniziato la sua carriera come modella negli Stati Uniti. Tuttavia, è diventata una figura familiare in Italia grazie al suo ruolo da protagonista nella serie televisiva “Valentina” ispirata al fumetto di Guido Crepax. Questo ha segnato l’inizio di una carriera che ha attraversato diversi decenni e generi artistici.

La carriera artistica

La carriera di Demetra Hampton è iniziata come modella negli Stati Uniti, ma è esplosa nel 1989 quando è stata scelta per il ruolo di Valentina nella serie televisiva omonima. Questo le ha garantito una notevole popolarità in Italia, portandola a stabilirsi nel paese. Successivamente, ha recitato in diversi film, tra cui “Tre colonne in cronaca” (1990) e “Kreola” (1993).

Dopo una pausa dalla recitazione, Demetra Hampton è tornata nel 2005 partecipando al reality show “La Talpa”. Nel corso degli anni, ha continuato a lavorare in televisione, prendendo parte alla serie “Dio vede e provvede” nel 1998 e alla fiction “Una sfida tutta rosa” nel 2015. Nel 2019, ha affrontato una nuova sfida partecipando a L’Isola dei Famosi.

Vita privata di Demetra Hampton

Demetra Hampton ha avuto una relazione con l’assessore di Milano Walter Armanini, ma questa si è conclusa nel 1998 in seguito al coinvolgimento di Armanini nello scandalo di Tangentopoli. Nel corso degli anni, ha avuto diverse storie d’amore, tra cui quella con Vittorio Sgarbi, anche se alcune di queste sono risultate essere speculazioni dei media.

Demetra Hampton ha sposato Luca Bielli, ma il matrimonio è stato breve e travagliato. Nel 2008, ha incontrato Paolo Filippucci, con cui è legata da oltre 10 anni. I due si sono sposati nel giugno 2018, segnando un nuovo capitolo nella vita dell’attrice.

Segui Demetra Hampton su Instagram

Se vuoi restare aggiornato sulla vita e le attività di Demetra Hampton, Instagram è il posto giusto. Puoi seguirla ufficialmente su @demetrahamptonreal, dove condivide momenti della sua vita, scatti affascinanti e molto altro.