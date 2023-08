Disney Plus, dopo Netflix anche questa piattaforma alza i prezzi ai milioni di utenti sparsi tra l’Europa e il Canada. L’annunciato che ci sarebbero stati dei rincari sulla piattaforma con i titoli dei film di animazione e le serie tv italiani e internazionali era arrivato un anno fa. Gli abbonati vedranno ora aumentare il costo mensile della sottoscrizione. E come Netflix arriveranno nuovi abbonamenti che prevedono la pubblicità e che si affiancheranno a quelli Standard e Premium.

Disney Plus, rincari sui titoli dei film di animazione e sulle serie tv

E come Netflix ci sarà anche una stretta sulle password, la cui condivisione sarà bloccata. A partire dal 1 novembre 2023, i rincari arriveranno anche in Italia, accompagnato dal piano che include inserzioni pubblicitarie. “Gli spettatori avranno più modi di abbonarsi rispetto a prima e la massima flessibilità nella scelta del piano di abbonamento più adatto alle loro esigenze”. A dirlo è il presidente di Walt Disney Company Emea, Jan Koppen. Che spiega: L’introduzione del piano con pubblicità segna la prossima evoluzione di Disney+ in Italia in quanto offriamo una scelta più ampia ai nostri clienti e ai nostri partner pubblicitari di livello mondiale. Disney+ continua a distinguersi nell’attuale panorama dello streaming offrendo un valore ineguagliabile, serie televisive esclusive e film di successo all’interno di un’esperienza semplice e senza confini”.

Il piano di abbonamento Standard con pubblicità in Italia e altri paesi europei

Il nuovo piano di abbonamento Standard con pubblicità si accosterà a quelli Standard e Premium. Oltre che in Italia, sarà disponibile anche in Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Spagna, Norvegia, Svezia e Danimarca.

I clienti con un abbonamento Disney+ attivo potranno mantenere l’abbonamento attuale che sarà rinominato Disney+ Premium. Da un costo di 8,99 euro al mese e 89,90 l’anno, si passerà ad un costo di 11,99 euro al mese. Gli abbonati avranno però a disposizione il 4K , 4 accessi contemporanei, audio Dolby Atmos e la possibilità di fare download dei contenuti.

Chi deciderà di rimanere con l’abbonamento Standard avrà invece solo due accessi contemporanei, FullHD e audio 5.1 e stereo. L’altro abbonamento che verrà introdotto è quello appunto con pubblicità. Costerà 5,99 euro ed avrà con due accessi contemporanei, FullHD audio 5.1 e stereo. La possibilità di fare download in questo caso sarà però esclusa.