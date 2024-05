Elisabetta Villaggio è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. Figlia del celebre Paolo Villaggio, Elisabetta sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e privato e per parlare del suo rapporto con il padre, l’indimenticabile comico e attore scomparso nel 2017. Ma scopriamo qualcosa in più su Elisabetta.

Elisabetta Villaggio età e biografia

Nata il 5 giugno 1959 a Genova, ha seguito le orme del padre diventando autrice e regista. La mamma è Maura Albiter. In merito all’unione dei genitori, in una intervista una volta Elisabetta ha raccontato:

«Mio padre aveva appena finito il Liceo e lei era poco più giovane di lui. Le famiglie erano molto contrarie a questa unione. La nonna paterna vedeva mia mamma troppo libera e poco studiosa. Avrebbe voluto una ragazza più borghese».

Si è prima laureata in Filosofia all’Università di Bologna e poi in Cinema e Televisione all’University of South California a Los Angeles.

Durante la sua carriera, Elisabetta ha lavorato come regista, assistente e autrice televisiva, contribuendo a diverse trasmissioni per Rai, Mediaset e La7. Tra i suoi progetti più notevoli, figura un’intervista-documentario a Franca Valeri nel 2005 e la realizzazione di due cortometraggi, uno dei quali, “Taxi”, è stato presentato alla prestigiosa Mostra del Cinema di Venezia. Inoltre, Elisabetta è un’autrice prolifica, con opere che spaziano dai romanzi ai libri illustrati per bambini.

Il rapporto con il padre Paolo Villaggio

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2023, Elisabetta ha raccontato qualcosa in più sul suo rapporto con il padre, Paolo Villaggio. Ha raccontato di come, da bambina, si vergognasse del fatto che suo padre fosse così famoso, preferendo che non si presentasse alle sue attività scolastiche. Tuttavia, nonostante le sue riserve, ammette che i docenti adoravano suo padre, tranne una professoressa delle medie che non apprezzava il suo personaggio comico.

Elisabetta condivide anche alcuni aneddoti significativi legati a suo padre e alla sua carriera. Ricorda chiaramente la prima proiezione del film di maggior successo di suo padre, Fantozzi, e come lui stesso abbia voluto verificare il gradimento del pubblico nelle sale più periferiche, prima di sentirsi veramente soddisfatto del successo del film.

Vita privata

Le informazioni sulla vita privata di Elisabetta sono più riservate. Sappiamo che è sposata e che il marito si chiama Carmine e i due hanno avuto un figlio, Andreas, di cui ha parlato in alcune interviste.