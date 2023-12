Festival di Sanremo 2024: quando inizia, dove vederlo, i cantanti in gara, i conduttori e gli ospiti

Come ogni anno la musica italiana torna a risuonare sul palco dell’Ariston, appassionando milioni di telespettatori pronti ad assistere all’attesissimo Festival di Sanremo, giunto alla sua 74esima edizione. Scopriamo i cantanti in gara di questa nuova edizione, quando inizia e dove vedere Sanremo, i conduttori delle varie serate e gli ospiti.

Festival di Sanremo 2024: quando inizia e dove vederlo

La nuova edizione del Festival di Sanremo avrà inizio martedì 6 febbraio e terminerà sabato 10 febbraio, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Il Festival verrà trasmesso su Rai1, su RaiPlay e su Radio 2.

Come ogni anno, inoltre, si avrà modo di vedere anche il PrimaFestival, programma che anticipa la messa in onda del Festival. Quest’anno la conduzione è affidata al duo Paola e Chiara, tornate sul palco dell’Ariston lo scorso anno. Il programma va in onda dal 3 al 10 febbraio, alle 20:30 su Rai1 e RaiPlay.

Festival di Sanremo 2024: i conduttori

Per il quinto anno consecutivo il Festival della musica italiana sarà condotto da Amadeus, che ne è anche il direttore artistico. Quest’anno sarà accompagnato da diverse figure di spicco della musica e non solo:

6 febbraio, prima serata: Marco Mengoni

7 febbraio, seconda serata: Giorgia

8 febbraio, terza serata: Teresa Mannino

9 febbraio, quarta serata: Lorella Cuccarini

10 febbraio, serata finale: Fiorello

Festival di Sanremo 2024: i cantanti in gara

In gara ci sono 30 artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston: 27 sono i big in lista, 3 invece sono i vincitori di Sanremo Giovani. Ecco la lista dei 27 artisti in gara:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga & Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Berté

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr.Rain

Maninni

Ricchi & Poveri

Festival di Sanremo 2024: gli ospiti

Quest’anno c’è una novità per quanto riguarda gli ospiti del Festival. Lo stesso Amadeus ha tenuto a precisare: “Ci saranno 30 cantanti in gara, ma non ci saranno i super ospiti. I super ospiti sono in gara, sono loro i protagonisti”.

Tra gli ospiti confermati c’è lo stesso Marco Mengoni. Il cantante, infatti, oltre a figurare come co-conduttore della prima serata, sarà anche super ospite musicale del Festival.

Confermato anche il grande ritorno, come ospite, del pianista Giovanni Allevi, che si esibirà sul palco dell’Ariston otto anni dopo l’ultima volta e a distanza di due anni dalla sua lotta contro il Mieloma multiplo.