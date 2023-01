Festival di Sanremo, Rai Pubblicità aumenta le tariffe: un secondo costa 13mila euro

Un secondo di pubblicità durante il Festival di Sanremo costerà 13mila euro. E’ quanto emerge dal listino prezzi che Rai Pubblicità ha presentato nei giorni scorsi a conferma della tendenza al rialzo, sull’onda dei successi di ascolto delle serate in diretta dal teatro Ariston, ma anche forte delle impennate di contatti sui canali social.

Rai, quanto costa la pubblicità durante Sanremo

I rincari degli spazi pubblicitari sono nell’ordine del 10/15% ma in alcune tipologie di spot si assiste a prezzi addirittura raddoppiati. A non cambiare, lo dice la normativa sull’affollamento delle trasmissioni, è il numero di interruzioni che saranno nove, cui si aggiungono una telepromozione e poi i prodotti a inizio a fine diretta.

Quest’anno due spot da 15 secondi, che vanno in onda durante la prima serata del Festival alle 21,45 e all’una di notte, costano 283mila euro, circa 9mila euro al secondo. Un anno fa il costo era di 329mila euro ma gli spot duravano 30 secondi per un prezzo al secondo di circa 5 mila. “Sanremo Goodbye”, 15 secondi in chiusura di trasmissione, un anno fa costava 55mila euro (3.600 al secondo) quest’anno lievita a 74mila (a 4.900). Aumenta anche il prezzo del “billboard”, il marchio aziendale accompagnato da “questo programma è presentato da…” della durata i 4 secondi: per il Festival 2023 dieci passaggi (in apertura e a notte fonda) costano 7.150 euro al secondo, un anno fa 5.700.

I listini confermano ritocchi al rialzo per tutte le categorie

I prezzi degli spot decollano invece per quanto riguarda i spazi che precedono le interruzioni pubblicitarie: la Rai ha ridotto la durata da 30 a 15 secondi ma il prezzo è rimasto di fatto invariato, per le cinque serate oltre un milione e mezzo di euro. Quest’anno il prezzo al secondo è in media 10mila euro, praticamente il doppio rispetto ad un anno fa con un record per l’interruzione pubblicitaria che dovrebbe essere nei picchi di audience, quella delle 23,30, con 13 mila euro al secondo.