Bianca Berlinguer bacchetta la sua redazione e critica i servizi del suo programma “E’ sempre Cartabianca“. Striscia la notizia ha pizzicato la giornalista nel corso del suo sfogo, registrato alla fine di una recente puntata. ”I pezzi fanno pena…proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale’‘, si lamenta la giornalista.

”Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente”, aggiunge strigliano gli autori: ”Fateli venire, glielo devo dire. Voi non date indicazioni…”. E poi lancia un avvertimento a un ‘dirigente’ presente in studio: ‘‘Questi sono i miei ultimi 3 giorni, fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando. E che mi frega!”. Guarda il VIDEO del fuori onda.