Gloria Radulescu è tra gli ospiti di La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo. E se sei un appassionato de Il Paradiso delle Signore, sicuramente conosci Gloria Radulescu, l’affascinante interprete italiana che ha conquistato il pubblico nel ruolo di Marta Guarnieri nella celebre soap opera di Rai Uno. Ma quanto conosci veramente di questa talentuosa attrice romana? Scopriamo insieme alcuni dettagli intriganti sulla sua vita, carriera, relazioni e molto altro.

Gloria Radulescu età e biografia

Nata il 25 settembre 1991 (32 anni9 a Roma, Gloria Radulescu ha radici in due culture, essendo figlia di un padre rumeno e di una madre italiana. Tuttavia, la sua infanzia è stata segnata da un cambiamento significativo quando, a causa di problemi respiratori legati allo smog cittadino, si è trasferita a Corato, in provincia di Bari. La sua malattia respiratoria, definita come un vero e proprio asma aggravata dallo smog, l’ha accompagnata sin dalla giovane età.

Carriera di Gloria Radulescu

Gloria ha iniziato a farsi notare nel 2012 quando ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia. Tuttavia, il suo percorso artistico ha preso slancio nel 2014 quando si è iscritta al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, ottenendo successivamente il diploma.

Il suo debutto sul piccolo schermo è avvenuto con un episodio della serie televisiva Provaci ancora prof! e una puntata di Un passo dal cielo 3. Da lì in poi, Gloria ha consolidato la sua presenza televisiva, partecipando a produzioni come Il candidato – Zucca presidente, Non dirlo al mio capo, Le tre rose di Eva, fino a entrare nel cast de Il Paradiso delle Signore nel 2018.

Nella celebre soap, Gloria interpreta il ruolo di Marta Guarnieri, ex interesse amoroso di Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni. La sua performance appassionata le ha garantito l’affetto del pubblico, che ancora oggi spera in un ritorno del suo personaggio sulla scena.

Vita privata e relazioni, il fidanzato

Sul versante personale, Gloria Radulescu sembra essere legata sentimentalmente a Daniele Di Benedetti, un esperto di marketing online. La loro relazione sembra essere iniziata nel 2021, anche se la coppia è piuttosto riservata riguardo alla loro vita privata.

La malattia di Gloria

La malattia respiratoria di Gloria, l’asma aggravata dallo smog, è stata una costante nella sua vita. Dalle frequenti crisi respiratorie da bambina, aggravate dall’inquinamento atmosferico di Roma, al trasferimento in Puglia nella speranza di sfuggire al problema, la sua storia è un esempio di forza. Oggi, a Roma, deve ancora affrontare la sfida di convivere con l’asma, utilizzando mascherina e cortisone quando necessario.

Gloria Radulescu su Instagram

Oltre alla sua carriera televisiva, Gloria è presente anche sui social media. Puoi seguirla su Instagram con il nome utente @gloria_radulescu, dove condivide momenti della sua vita e interagisce con i suoi 71,2mila follower.