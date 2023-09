Grande Fratello 2023: quando inizia, concorrenti e programmazione Tv

Lunedì 11 settembre inizierà la nuova edizione del Grande Fratello. A 23 anni dalla prima edizione, correva l’anno 2000, il reality andrà in prima serata due volte la settimana: il lunedì e il venerdì. Alla conduzione del programma anche quest’anno ci sarà Alfonso Signorini.

Quali sono i concorrenti?

Per ora ne sono stati ufficializzati solo sei su ventuno.

Tra i vip Grecia Colmenares, Alex Schwazer e Beatrice Luzzi. Tra le persone comuni Letizia Petris, una fotografa, Giselda Torresan, un’operaia e Vittorio Menozzi, un ingegnere.

Quanto durerà il Grande Fratello? A questa domanda risposta non c’è. Nessuno lo so. Tutto, come ovvio, dipenderà dagli ascolti. Se gli ascolti saranno buoni il reality, c’è da aspettarselo, durerà mesi. Altrimenti no.

Come si svolgerà il programma?

Un po’ come tutti gli anni i concorrenti verranno spiati, più o meno, ventiquattro ore su ventiquattro. Nella casa, come sempre, nasceranno amori, litigi, complotti, compromessi, polemiche e chissà cos’altro. Ogni settimana qualcuno andrà in nomination e verrà eliminato finché, come sempre, ne rimarrà solo uno. Uno che si porterà a casa un montepremi di 100mila euro. Non male.

Ad affiancare Alfonso Signorini quest’anno ci sarà la storica giornalista del Tg5 Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, figlia di Valerio, esatto, quello del tapiro di Striscia la Notizia, nel ruolo di inviata.

Dove vedere il Grande Fratello?

Sono numerose le modalità per seguire le vicissitudini dei concorrenti del programma: ovviamente in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali il lunedì ed il venerdì. È inoltre possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt) e su La5 (canale 30 del ddt), con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 12:30 e 19:10 e dal lunedì alla domenica all’01:00 di notte). Non mancano le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 e in diretta nei giorni di puntata con Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13:00).

Si può seguire la diretta dalla Casa anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale, inoltre, torna Gf Party, lo show live streaming, condotto quest’anno da Annie Mazzola e Andrea Dainetti.