Jimmy Sax è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Jimmy Sax è tra i sassofonisti più famosi del momento e sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e privato. Andiamo a conoscere meglio la sua carriera e la sua vita privata.

Jimmy Sax età e biografia

All’anagrafe Jeremy Rolland, Jimmy Sax è nato a Marsiglia, in Francia il 19 febbraio 1985 e ha 39 anni. Come molti artisti contemporanei, anche Jimmy è esploso sul web ed è stato poi capace di imporsi in tutto il mondo della musica internazionale, diventato oggi uno tra i sassofonisti più famosi al mondo.

Della sua infanzia non si sa molto poiché ci sono pochissime informazioni e il suo passato è avvolto dal mistero. Sappiamo però che fin da bambino si è appassionato alla musica e il suo esordio su un palcoscenico è arrivato quando era molto giovane. Come lui stesso dichiarato in una intervista, è nato e cresciuto a Marsiglia e intorno ai 27 anni si è trasferito a Napoli, citta a cui è molto legato.

Da adolescente, ha suonato per il mondo toccando città come Miami, Dubai, New Delhi, Cancun e oltre. Tuttavia, è stato il web a catapultarlo alla ribalta. Con oltre 150 milioni di visualizzazioni su YouTube, le sue esibizioni hanno attirato l’attenzione delle principali case discografiche, portando alla pubblicazione di singoli di successo come “No Man No Cry” e “Time”.

Nell’ottobre 2021 è stato pubblicato Jimmy, il suo primo album. Tanto è bastato perché il suo tour faccia registrare ogni volta il tutto esaurito. Riflettendo su questo traguardo, il sassofonista in una passata intervista ha commentato:

“Non ho prodotto un album ‘facile’ che potesse piacere a tutti subito, ma ho composto un album di cui sono orgoglioso. Per me è come una scatola magica – aprivi e vi trovereste tracce pop, electro, brani dove canto, suono chitarra, pianoforte e banjo. C’è persino mia mamma che fischietta”.

Nella sua carriera Jimmy Sax ha anche stretto diverse collaborazioni, tra cui il rapper napoletano Clementino. Sebbene la collaborazione su un brano fosse attesa, alla fine ha subito un’improvvisa interruzione. Jimmy ha rivelato:

“Ci siamo incontrati diverse volte e abbiamo persino lavorato insieme a un pezzo. Il risultato non è incredibile e, dato che siamo entrambi perfezionisti, lo terremo per noi… Quindi, c’è effettivamente una mia canzone con Clementino, ma è un segreto!”.

Vita privata

Non si hanno molti dettagli sulla vita privata di Jimmy Sax. Tuttavia, sappiamo che è sposato con Anna, qui il suo Instagram, interior design e appassionata di viaggi. I due hanno due figli, César e Roméo.