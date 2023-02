Massimo Giletti, chi è il noto conduttore di Non è l’Arena

Massimo Giletti è tra i più noti e apprezzati conduttori della televisione italiana. Dal 2017 conduce su LA7 Non è l’Arena, ma la sua carriera inizia molto prima, negli anni Novanta, periodo in cui in Rai ha condotto programmi come Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del conduttore.

Dove e quando è nato, età, biografia di Massimo Giletti

Massimo Giletti è nato a Torino il 18 marzo del 1962. Ha 60 anni. Nasce da una famiglia di industriali, proprietari dell’azienda tessile Giletti SpA. Frequenta il liceo classico Massimo D’Azeglio e si laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110 e lode. Decide poi di intraprendere la carriera nel mondo del giornalismo, iniziando nel 1988 una collaborazione con Giovanni Minoli nella redazione del programma Mixer.

Compagna, figli e vita privata

Il conduttore è particolarmente riservato riguardo la sua vita privata. Non ha figli. Sappiamo che dal 2011 al 2013 ha avuto una relazione con la modella Angela Tuccia. Nel 2015 ha avuto una relazione con il vicesindaco di Vicenza Alessandra Moretti.

Tra i flirt del conduttore ci sono quelli con Antonella Clerici e Barbara D’Urso. La conduttrice, durante un’intervista a Novella 2000, ha parlato della sua presunta relazione con il collega: “Visto che in tanti continuano a chiedermelo… Ecco una volta per tutte le verità su me e Giletti. Non è vero niente”. Nel 2022, al settimanale Oggi, Giletti ha rivelato: “Ho un amore grande per una donna. Mi vive dentro da dieci anni”. Il conduttore non ha profili social ufficiali.

Giletti è un grande tifoso della Juventus. In diverse occasioni, inoltre, ha preso parte a La partita del cuore.

La carriera di Massimo Giletti

Negli anni Novanta Giletti conduce diversi programmi su Rai2 come Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Dai primi anni Duemila il conduttore diventa uno dei volti noti della Rai, grazie soprattutto alla conduzione del programma Casa Rai 1. Dal 2004 al 2017 ha condotto L’Arena. Nel 2017, in seguito alla soppressione del programma, lascia la Rai e passa a LA7, con il talk show Non è l’Arena. Dal 2020 conduce il programma radiofonico Giletti 102.5, in onda su RTL 102.5.

