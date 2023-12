Vira Carbone conduce, su Rai Uno, il programma Buongiorno Benessere. La giornalista, nella puntata di oggi si è lasciata sfuggire un termine inappropriato. Subito dopo lo spazio riservato al professor Francesco Franceschi, la Carbone, parlando dei modi utili per riconoscere e curare in tempo un’appendicite, ha detto: “Pompe, pomp*ni… pompine, pompette non servono”.

La conduttrice è apparsa smarrita per un istante sia nel tono della voce che nell’espressione mentre guardava alla telecamera e dava la linea al professore Malvezzi “per parlare di russamento” . Probabilmente si è resa conto di aver commesso una gaffe che poi, lo possiamo dire, alla fine così “grave” non è.

Sui social i telespettatori hanno rilanciato il video. In molti hanno però anche lodato la capacità di Vira Carbone di essere riuscita a mantenere il controllo.

