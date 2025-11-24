Lo scorso giovedì il mercatino di Natale di Magdeburgo, in Germania, è stato riaperto al pubblico. La decisione è arrivata a quasi un anno dall’attacco del 20 dicembre 2024, quando nel corso del mercatino natalizio un uomo si lanciò sulla folla con la propria auto, uccidendo sei persone e ferendone oltre trecento. Nessuna cerimonia, ma sul terreno sono state apposte delle targhe in memoria delle vittime. Nelle ultime settimane, il piano di sicurezza predisposto dal comune e dalle forze di polizia era stato respinto dalle autorità del Land Sachsen-Anhalt, ma la sindaca Simone Borris aveva ribadito la volontà di garantire l’apertura del tradizionale appuntamento di Natale. Alla fine, è stato dato il via libera alla riapertura.

La riapertura del mercatino natalizio di Magdeburgo

Dopo la tragedia dello scorso anno, le misure di sicurezza sono aumentate. “Oggi ci sono sentimenti contrastanti”, dice il direttore del mercatino Paul-Gerhard Stieger, ricordando il dolore dell’anno scorso ma citando “il senso di sfida” legato alla riapertura. Lo scorso dicembre, nella grande piazza di Magdeburgo, la città tedesca capitale del Land di Sassonia-Anhaltun, un medico 50enne di origini saudite fece irruzione al mercatino a bordo di un’auto travolgendo la folla. Secondo quanto emerso dalle indagini, il responsabile dell’attentato avrebbe agito per protestare contro l’incapacità delle autorità tedesche di fermare la presunta “islamizzazione” del Paese.