Non riescono a passare con l’auto per colpa di una microcar parcheggiata male a Trastevere, il noto quartiere centrale di Roma in preda da sempre della movida. Due automobilisti esasperati, scendono dalla loro auto e decidono di sollevare di peso l’auto con cilindrata 50 parcheggiata male riuscendo così a passare.

Alzano la microcar parcheggiata male e passano con l’auto

Si tratta di una scena di ordinaria follia in una Roma invasa dal traffico e dalla sosta selvaggia. “No vabbè” commenta qualcuno durante la registrazione del video diventato virale dopo essere stato pubblicato su Welcome to favelas,

L’auto bloccava la strada in un vicolo del noto quartiere della Capitale. Per poter passare, i due hanno rovesciato la Microcar che è stata poi rimessa al suo posto originale da altri quattro ragazzi.