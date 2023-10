Gente in fila aspetta le navette (Instagram)

Roma, la Metro A è stata chiusa tra le fermate di San Giovanni e Battistini in entrambe le direzioni. E’ accaduto alle primissime ore di oggi, martedì 24 ottobre. E per chi si sposta con la metro romana è stato un incubo a prima mattina. Il servizio è stato sospeso da Atac per consentire un intervento di manutenzione a un pannello reso instabile dalle infiltrazioni d’acqua. Poi, verso le 7.30, a intervento ultimato, la circolazione è ripresa regolarmente.

Ma per i pendolari è stata comunque una mattinata di disagi. Decine di persone sono state infatti costrette a mettersi in fila per poter viaggiare sui bus sostitutivi attivati durante l’interruzione della linea metropolitana. “Non potevate farlo di notte?” è la domanda che molti utenti si sono posti sui social.

Ecco cosa succede a Roma quando si blocca la Metro A

Atac ha scritto sul profilo Twitter @InfoAtac. Il problema è stato causato da un pannello instabile: “Nelle ore notturne stiamo lavorando per sostituire integralmente i binari. In questo caso si è trattato di mettere in sicurezza un pannello instabile a causa di una infiltrazione d’acqua”.

Metro A bloccata a Roma, linea riattivata poco prima delle 7,30

Alle 7.26 è stato poi pubblicato l’annuncio di riattivazione dell’intera linea: “Metro A: abbiamo completato l’intervento di messa in sicurezza di un pannello instabile per infiltrazioni d’acqua. La circolazione è stata riattivata sull’intera linea”.

Welcome to Favelas ha pubblicato su Instagram le foto e il video (clicca qui per vederlo) della folla oceanica che aspetta di salire sul bus-navetta.