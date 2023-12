Il momento in cui l’arbitro comincia ad essere picchiato

Il campionato turco di calcio di prima divisione è stato sospeso “a tempo indeterminato” dopo il linciaggio avvenuto la sera di ieri, lunedì 11 dicembre, ad un arbitro al termine di una partita. A picchiarlo è stato in particolare il presidente dell’Ankaragücü.

Lo ha annunciato la Federazione calcistica della Turchia (Tff).

Tuchia: arbitro picchiato, calci e pugni mentre è a terra

Secondo le immagini trasmesse in diretta televisiva, il leader del club di Ankara, Faruk Koca, è entrato in campo dopo la partita tra Ankaragücü e Rizespor e ha dato un pugno in faccia all’arbitro della partita, Halil Umut Meler.

Il Rizespor aveva appena pareggiato (1-1) pochi istanti prima nel recupero sul campo del club di Ankara, a cui era stato negato un gol all’inizio del match. Cadendo a terra, l’arbitro si è rannicchiato su sé stesso per proteggersi ma è stato successivamente preso a calci più volte in faccia da almeno altri due uomini, presumibilmente membri della squadra locale.

Le immagini parlano chiaro e sono agghiaccianti.