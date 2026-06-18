Autista morso all’orecchio sul bus, la polizia diffonde il video dell’aggressione
La polizia ha diffuso il video della violenta aggressione avvenuta il 13 giugno a bordo di un autobus in via Santo Stefano, a Bologna, episodio che ha portato al grave ferimento di un autista Tper, colpito con un morso a un orecchio durante una colluttazione con un passeggero.
Le immagini registrate dalle telecamere di bordo mostrano le diverse fasi dell’accaduto: dalla fermata del mezzo all’ingresso del passeggero, fino alla discussione che in pochi istanti degenera in uno scontro fisico. Nel filmato si vede l’autista uscire dal gabbiotto di guida e dirigersi verso il viaggiatore. Da quel momento nasce una colluttazione particolarmente violenta, culminata con il morso che ha causato una grave lesione a un lobo dell’orecchio del conducente.
Nelle sequenze finali del video si nota anche una spinta alle spalle del passeggero da parte dell’autista. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nel settore del trasporto pubblico, tanto da portare all’organizzazione di uno sciopero in segno di protesta e solidarietà.
Intanto le indagini proseguono. “La Questura comunica che non è stato ancora identificato il presunto autore – viene spiegato in una nota -. Al fine di agevolare l’identificazione di quest’ultimo, si diffonde un video in cui sono state montate le immagini riprese dalle telecamere presenti a bordo dell’autobus”.