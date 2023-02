Una bambina di nove anni è stata ferocemente picchiata sullo scuolabus da due studenti. E’ accaduto a Homestead in Florida: la scena è stata ripresa con il cellulare da alcuni studenti presenti. E proprio grazie a queste immagini, i due autori del pestaggio hanno ricevuto una citazione in giudizio.

Picchiata ferocemente a nove anni sullo scuolabus: il video diventa virale

Come purtroppo accade in questi casi, il filmato è stato diffuso online dagli alunni della Coconut Palm K-8 Academy diventando virale in poche ore. All’origine della lite i posti da occupare sullo scuolabus. Le immagini opportunamente oscurate, mostrano la bambina che, ricordiamo, ha solo 9 anni mentre cerca, sul sedile, a difendersi dalle percosse con una mano Testa, collo e viso. E’ qui che è stata colpita da uno studente molto più grande di lei. Nessuno dei presenti è intervenuto. L’unica cosa che hanno fatto tutti e riprendere per correre poi a condividere il filmato.

Neanche gli adulti sono intervenuti

E c’è un aspetto che rende ancora più inquietante questa vicenda. Sul bus, secondo quanto denunciato dalla madre, erano presenti degli adulti. Anche loro non sono intervenuti. La donna ha ora sporto denuncia nei confronti della scuola e dei due ragazzini che hanno aggredito la figlia. La mamma della bambina di 9 anni ha raccontato: “Ho saputo cos’era successo guardando il video dell’aggressione. Uno dei due ragazzini che hanno picchiato mia figlia era più grande di lei e nonostante tutto, i due adulti presenti sullo scuolabus non lo hanno fermato. I miei figli hanno già avuto problemi legati al bullismo a scuola e sull’autobus, ma nonostante le denunce nulla è cambiato. Ho parlato più volte con il preside dell’istituto, ma anche questo non è servito a nulla”.

La donna ha proseguito: “Su quell’autobus vi erano l’autista e il suo assistente, due persone che si prendono cura dei nostri figli ogni giorno. Questo è il loro lavoro, sono tenuti ad intervenire quando assistono ad episodi del genere. Non ho intenzione di incriminare altri bambini, ma voglio assicurarmi che tutto ciò non capiti ad altri”. Per poi concludere: “Questa violenza deve finire, i genitori devono fare di più e anche lo staff scolastico deve essere più responsabile”.