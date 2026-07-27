Un gruppo di giovani studenti italiani è finito al centro delle polemiche in Thailandia dopo la diffusione sui social di un video girato sulla metropolitana di Bangkok. Nel filmato si vedono alcuni ragazzi a bordo di un vagone mentre urlano e disturbano gli altri passeggeri presenti.

Quando una donna ha fatto notare loro il volume troppo alto della voce, la reazione dei giovani sarebbe stata provocatoria, con insulti, linguaggio offensivo e gesti ritenuti inappropriati. La situazione sarebbe poi proseguita anche dopo la discesa dal treno, con alcuni colpi contro i finestrini della carrozza e ulteriori gesti offensivi.

Il video, rilanciato anche dai media locali thailandesi, ha rapidamente fatto il giro del web, provocando numerose reazioni negative da parte degli utenti.

L’indignazione in Thailandia e la risposta dell’ambasciata

Dopo la diffusione delle immagini, migliaia di cittadini thailandesi hanno commentato le pagine social dell’ambasciata italiana a Bangkok chiedendo chiarimenti e un intervento sulla vicenda. La risposta della rappresentanza diplomatica italiana non è tardata ad arrivare. Attraverso un comunicato pubblicato su Facebook, l’ambasciata ha espresso il proprio disappunto per quanto accaduto.

“L’Ambasciata d’Italia a Bangkok esprime il proprio profondo rammarico per l’evento riportato in un video diffuso sui social media e condanna con fermezza il comportamento inappropriato di un gruppo di turisti italiani”.

Nella nota l’ambasciata ha inoltre rivolto “le sue sincere scuse al popolo thailandese e a tutte le persone coinvolte in questo incidente”, sottolineando che “il comportamento inappropriato del gruppo di turisti minorenni non rappresenta in alcun modo il popolo italiano né riflette i valori di rispetto reciproco, amicizia e cortesia che da tempo costituiscono il fondamento delle relazioni durature tra la Repubblica Italiana e il Regno di Thailandia”.

Le scuse degli studenti e dell’organizzatore del viaggio

Dopo il comunicato dell’ambasciata, è stato pubblicato anche un video nel quale quattro ragazzi che si sono presentati come i “leader del gruppo” hanno chiesto scusa al popolo thailandese per il comportamento degli studenti, definito irrispettoso.

Anche l’operatore turistico specializzato in viaggi di istruzione coinvolto nella trasferta, secondo quanto riportato dal sito thailandese Thai Rath, ha successivamente diffuso delle scuse pubbliche. La società ha preso le distanze dal comportamento di alcuni partecipanti, spiegando che quanto accaduto non rappresentava i propri valori.

L’organizzatore ha inoltre espresso rispetto per la Thailandia e per il suo popolo, cercando di chiudere una vicenda che ha creato forte indignazione online e che ha coinvolto l’immagine dei giovani turisti italiani all’estero.