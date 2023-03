Al bar dell’Agenzia delle Entrate non fanno lo scontrino? Il servizio di Striscia la Notizia

Al bar della sede dell’Agenzia delle Entrate dell’Eur non fanno lo scontrino? Non da oggi. Dal lontano 2018. Almeno questo è quello che denuncia Striscia la Notizia. Striscia che ha inviato sul posto un loro inviato, Jimmy Ghione che però è stato subito preso a insulti e spintoni.

Al bar dell’Agenzia delle Entrate non fanno lo scontrino?

“Lei si deve preoccupare a fare gli scontrini – gli dice Ghione – non a fare così”. “Prendo un coltello e l’ammazzo” dice il barista spintonando la troupe di Striscia. “Noi siamo venuti a chiedere e… ci hanno menato” chiosa Ghione alla fine del servizio. “L’Agenzia delle Entrate – dice Gerry Scotti in studio – d’ora in poi sarà famosa anche per le cartelle.. in faccia”.

