Ombre sulla economia della Cina: dovrebbe crescere di circa il 5% quest’annoOmbre sulla economia cinese: dovrebbe crescere di circa il 5% quest’anno ha affermato sabato il vicedirettore della commissione centrale per gli affari finanziari ed economici del paese. La seconda economia più grande del mondo dovrebbe contribuire a quasi il 30% della crescita globale, ha detto Han Wenxiu a una conferenza economica.

Han, che è anche un alto funzionario del Partito comunista al potere, ha affermato che c’è bisogno di aumentare i consumi e di considerare l’espansione della domanda interna come una mossa strategica a lungo termine per farla diventare la principale forza trainante per la crescita economica.

La Cina ha promesso giovedì di emettere più debito e allentare la politica monetaria per mantenere un tasso di crescita economica stabile, preparandosi a maggiori tensioni commerciali con gli Stati Uniti con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

I consiglieri del governo hanno raccomandato a Pechino di mantenere il suo obiettivo di crescita di circa il 5% per il prossimo anno, ha riferito Reuters il mese scorso. Ma mentre il mercato azionario prevede una ripresa dei consumi in calo in Cina, gli investitori obbligazionari scommettono che l’economia continuerà a lottare.

Notizie inquietanti dalla Cina

Le ultime notizie dalla Cina sono inquietanti, afferma il Washington Post. Una serie di indicatori suggerisce che Pechino sta affrontando venti contrari economici. La crescita non è riuscita a soddisfare le aspettative. Gli investimenti esteri sono in calo.

Il mercato immobiliare sempre cruciale è debole. Aziende e istituzioni governative stanno lottando sotto montagne di debiti. Giovedì, il gigante dello sviluppo immobiliare China Evergrande ha dichiarato bancarotta. Oltre a tutto questo, arriva la notizia che l’economia è entrata in deflazione, sollevando timori di una spirale discendente del tipo che ha paralizzato il potente Giappone negli anni ’90.

L’implacabile rally obbligazionario cinese spinge il rendimento a 10 anni sotto il 2%, il minimo storico Il rendimento a 10 anni scende fino all’1,9750%; i future raggiungono un massimo storico Il rally dovrebbe continuare nel 2025 con deboli prospettive di crescita economica, afferma Reuters.

Stimoli insufficienti

Gli stimoli della Cina sono insufficienti, mentre incombe uno scontro con Trump I governanti del paese potrebbero risparmiare le loro munizioni fiscali in caso di guerra commerciale, ha affermato l’Economist La Cina soffre delle tre D: debito, deflazione e scarsa demografia, scrive l’Economist. Le elezioni presidenziali americane hanno aggiunto una quarta D: Donald Trump, che ha minacciato di imporre tariffe elevate sulle esportazioni cinesi al suo ritorno alla Casa Bianca.

I governanti della Cina potrebbero pianificare di risparmiare le loro munizioni fiscali per la battaglia più grande che dovranno affrontare se il signor Trump darà seguito alla sua minaccia di iniziare una seconda, più feroce guerra commerciale. Il rendimento decennale della Cina è sceso sotto il 2% per raggiungere il punto più basso mai registrato lunedì, rompendo una barriera psicologica mentre un’economia in difficoltà e le scommesse su ulteriori tagli dei tassi spingono gli investitori verso la sicurezza delle obbligazioni.

I prezzi nel mercato obbligazionario cinese sono in un rally durato un decennio, che ha preso una marcia in più circa due anni fa, quando i problemi del settore immobiliare del paese e la debolezza del mercato azionario si sono combinati per provocare un’ondata di fondi che affluiva ai depositi bancari e al mercato del debito. Il divieto di offrire tassi di deposito preferenziali venerdì è stato l’ultimo segnale che i tassi rimangono bassi. I rendimenti di riferimento a 10 anni sono scesi di 5 punti base (bps) all’1,9750% in una contrattazione di lunedì pomeriggio.

Questo è il punto più basso nei dati di China Central Depository & Clearing che si estende fino al 2002 e segna solo una manciata di volte in cui il rendimento è stato inferiore al 2%.

Tutto ciò è all’origine del crollo dell’ambizione di Shanghai di essere il “futuro della finanza” La città avrebbe dovuto essere la risposta cinese a New York. Ma le tensioni commerciali e le mutevoli priorità nazionali hanno avuto un prezzo, scrivono Thomas Hale e Cheng Leng sul Financial Times.

A più di 15 anni dalla promessa della Cina di trasformare Shanghai in un centro finanziario internazionale, la città portuale non è riuscita a mantenere la sua promessa iniziale. Un tempo posizionata come frontiera della graduale incorporazione della Cina in un sistema economico globale, il suo recente eccezionalismo è oggi oscurato da una crescente frattura tra Pechino e Washington.

In una città di rotte di navigazione e concessioni occidentali, dove gli alberi distintivi che costeggiano i suoi viali sono stati inizialmente introdotti dall’Europa, un cambiamento interno nella politica cinese che si è accelerato durante la pandemia ha scosso l’identità internazionale di Shanghai.

Beneficiaria di decenni di crescita economica dall’apertura del paese nel 1979, la città è il più grande porto container del mondo e una base per molte aziende straniere. Ma ora si trova a disagio in una nuova era di protezionismo commerciale e sospetto reciproco attraverso il Pacifico, ed è sempre più disconnesso dalla finanza internazionale.

Per contrastare questi pericoli, gli investitori avevano sperato che la Cina annunciasse un decisivo pacchetto di salvataggio fiscale dopo una riunione legislativa dell’8 novembre. I leader cinesi, tuttavia, sembrano bloccati in una posizione cauta. Dopo l’incontro, il ministero delle finanze ha svelato un nuovo piano per affrontare uno dei D: il debito. Ma non ha condiviso nuove misure che lo aiuterebbero a combattere la deflazione.

Lan Fo’an, ministro delle finanze cinese, ha affermato che ai governi locali sarebbe stato consentito di emettere obbligazioni extra per un valore di trilioni di yuan per sostituire i debiti “nascosti” più rischiosi. Queste passività nascoste appartengono in genere a veicoli di finanziamento degli enti locali (lgfv), società di infrastrutture quasi commerciali sponsorizzate da autorità cittadine e provinciali. I debiti degli lgfv ammontavano a circa 60 trilioni di yuan (8,6 trilioni di $) alla fine del 2022, circa un quinto dei quali rischiosi, secondo Goldman Sachs, una banca. Per rifinanziare questi debiti, i governi locali saranno in grado di emettere obbligazioni per un valore fino a 10 trilioni di yuan nei prossimi cinque anni.

I debiti nascosti sono stati una preoccupazione assillante per i governanti e gli investitori cinesi negli ultimi 15 anni. Esclusi dall’emettere molte obbligazioni proprie, i governi locali hanno invece raccolto denaro tramite gli lgfv.

Lou Jiwei, formidabile ministro delle finanze cinese dal 2013 al 2016, ha cercato di tenere sotto controllo questi debiti durante il primo mandato presidenziale di Xi Jinping. Il suo approccio ha creato il precedente per l’ultima iniziativa. Ai governi locali è stato consentito di vendere più obbligazioni (un obbligo esplicito) al posto del debito implicito fuori bilancio raccolto dagli lgfv. “Apri la porta principale e chiudi quella sul retro”, come ha detto il signor Lou.

Sfortunatamente, la porta sul retro continuava ad aprirsi ogni volta che gli ambiziosi governi locali sentivano il bisogno di rilanciare l’economia.

Anche i loro debiti nascosti sono diventati più difficili da sostenere negli ultimi anni. Il rallentamento economico della Cina ha danneggiato le entrate fiscali e il crollo del mercato immobiliare ha minato le vendite di terreni, una fonte significativa di denaro per i governi locali. In risposta, i funzionari hanno tagliato i servizi pubblici, venduto beni statali e molestato le aziende per tasse e commissioni arretrate.

L’esempio più noto è stata una multa di 66.000 yuan imposta a un droghiere nella provincia dello Shaanxi per aver venduto 2,5 kg di sedano scadente.

Il governo cinese ha esortato le province più indebitate a “rompere le pentole e vendere il ferro”, una versione povera della vendita dell’argenteria di famiglia.

Il governo centrale cinese si risente dell’indisciplina finanziaria delle autorità di livello inferiore. Ma teme anche le conseguenze del lasciarle fallire. Non ha consentito un default esplicito su un’obbligazione di un governo locale, comprese le obbligazioni emesse da lgfvs. I salvataggi, tuttavia, sono stati riluttanti e spesso indiretti.

Il signor Lan ha parlato di bonificare le “mine” una per una. Il piano annunciato l’8 novembre rappresenta uno sforzo preventivo per rimuovere i rischi, piuttosto che una risposta affrettata alle emergenze fiscali. Ciò, ha affermato il signor Lan, libererà parte del tempo e dell’attenzione dei funzionari locali da dedicare ad altre cose.

E poiché il costo del finanziamento delle obbligazioni “front-door” è inferiore a quello dei debiti rischiosi e back-door, il piano farà risparmiare ai governi locali 600 miliardi di yuan in pagamenti di interessi in cinque anni.

Ciò è positivo. Ma quei risparmi sugli interessi ammontano a meno dello 0,1% del PIL cinese previsto per il prossimo quinquennio. Gli investitori avevano sperato in misure più generose e più dirette per aumentare la spesa e dissipare la deflazione. Si dice che il governo stia valutando sussidi per le famiglie più povere e sussidi per la nascita di figli.

Potrebbe espandere un programma di permuta che ricorda il programma americano “cash for clunkers”, incoraggiando i consumatori a consegnare le loro vecchie auto, frigoriferi, condizionatori e altri elettrodomestici per quelli nuovi e più ecologici. Alcune di queste misure potrebbero essere pubblicate nei prossimi mesi. Ma i leader cinesi non vedono chiaramente alcuna urgenza di annunciarle per il momento.

Le multinazionali lanciano l’allarme per la debole domanda in Cina. La seconda economia più grande del mondo sta rallentando, l’appetito per i marchi stranieri si è indebolito e la concorrenza locale è intensa, inizia il Financial Times.

I gruppi multinazionali da Volkswagen ad AB InBev e L’Oréal hanno lanciato l’allarme sulla domanda in Cina, con gli effetti di un rallentamento dell’economia esacerbati dalla riduzione dell’appetito per i marchi stranieri e dall’intensificarsi della concorrenza interna. Nei risultati di questa settimana, WPP, il gigante della pubblicità quotato a Londra, ha citato un calo di quasi un quarto delle vendite cinesi negli ultimi tre mesi, una brutta prospettiva nel paese e segnali di cautela da parte dei consumatori.

L’Oréal, che vende prodotti di bellezza di lusso e di massa in Cina, ha stimato che la crescita delle vendite nel paese è diminuita di circa il 2-3 percento nella prima metà dell’anno, mentre Porsche, di proprietà della VW, ha affermato che le vendite cinesi nei sei mesi fino a giugno sono diminuite di un terzo rispetto all’anno precedente.

Il settore immobiliare cinese, fortemente indebitato, è in un rallentamento prolungato dalla fine del 2021, con i prezzi delle case in calo più rapidamente negli ultimi mesi.

“L’unica parte del mondo in cui la fiducia dei consumatori rimane molto bassa è la Cina”, ha affermato l’amministratore delegato di L’Oréal Nicolas Hieronimus. “Il mercato del lavoro non è sano e molti cinesi hanno investito i propri risparmi nel settore immobiliare, che ha perso molto del suo valore”. E mentre la Cina rimane un mercato in crescita per molte aziende multinazionali, in alcuni settori come quello automobilistico, devono affrontare una grande minaccia da parte dei rivali nazionali.

Nel mezzo di un rapido passaggio ai veicoli elettrici, i marchi esteri hanno rappresentato il 38 percento delle vendite di veicoli per passeggeri in Cina nella prima metà di quest’anno, in calo rispetto al 64 percento del 2020, secondo la società di consulenza di Shanghai Automobility.

In particolare, le case automobilistiche tedesche sono state schiacciate dal rallentamento delle vendite in Cina, il loro mercato più importante. L’amministratore delegato di Porsche e VW Oliver Blume ha affermato che non era ancora chiaro se la domanda di auto sportive elettriche come la Porsche Taycan sarebbe aumentata. “Oggi non lo sappiamo”, ha affermato, aggiungendo che al momento il “segmento di lusso per le auto elettriche [in Cina] non esiste”.

Mercedes-Benz, che negli ultimi anni ha spostato la sua attenzione su modelli più costosi, ha venduto il 9 percento in meno di auto in Cina nella prima metà dell’anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Tuttavia, Joey Wat, amministratore delegato di Yum China, è stato più ottimista con gli investitori questa settimana, dopo che l’operatore di Pizza Hut e KFC in Cina ha riportato risultati migliori del previsto per il primo semestre, con un utile netto in aumento dell’8 percento a 212 milioni di dollari.

I dirigenti e gli analisti hanno anche messo in guardia sulla minaccia a lungo termine derivante dal crescente numero di marchi cinesi altamente competitivi. Shaun Rein, amministratore delegato del China Market Research Group con sede a Shanghai, ha affermato che, nonostante ci siano stati punti positivi, molti marchi stranieri hanno dovuto affrontare forti rivali nazionali. “Molti marchi occidentali vengono semplicemente surclassati dai marchi cinesi”, ha affermato.