Benedetta Pilato, quarta per un solo centesimo: “Sono troppo contenta”. Elisa Di Francisca: “Io rabbrividisco”

Benedetta Pilato è arrivata quarta, per un solo centesimo, nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi. E, quando è arrivata in diretta sulla Rai, non è riuscita a trattenere le lacrime: “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace, però le mie sono lacrime di gioia, ve lo giuro. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita. Un anno fa non ero neanche in grado di farla questa gara. Ci ho provato dal primo metro. Questo è solo un punto di partenza. Il cambiamento mi serviva, mi ha aiutato tantissimo. Tutti si aspettavano di vedermi sul podio? Tutti tranne me”.

Elisa Di Francisca: “Io rabbrividisco”

In studio però, l’ex campionessa di scherma, Elisa Di Francisca, ha detto di non comprendere la felicità della ragazza: “Non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è”. Detto questo, l’ex atleta ha poi suggerito di rifare l’intervista: “Fatene un’altra per capire cosa voleva dire, con i sottotitoli. Sinceramente non l’ho capita. C’è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile. E’ assurdo, è surreale questa intervista. Che c’è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo”.