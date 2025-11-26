Sulla città di Erechim, in Brasile, si è abbattuta una violenta grandinata che ha causato oltre 150 feriti. Sono diversi e significativi i danni provocati alle auto e alle abitazioni, a causa dell’eccezionale dimensione dei chicchi di grandine, grandi come palline da golf. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, il personale della Protezione Civile, dei vigili del fuoco e dell’Esercito, oltre a centinaia di volontari, sono al lavoro per i soccorsi e la valutazione dei danni.

Il video della grandinata a Erechim

La tempesta a Erechim, nel sud del Brasile, è scoppiata nella giornata di domenica ed è durata circa 20 minuti, durante i quali gli enormi chicchi si sono abbattuti sull’area urbana provocando danni diffusi e numerosi feriti. Sono oltre 150 le persone rimaste ferite, alcune delle quali ricoverate in ospedale per lesioni causate dall’impatto diretto della grandine o da detriti che si sono staccati da tetti e strutture colpite. Dalle prime stime, l’evento estremo pare aver interessato oltre 25mila residenti, con danni significativi quali tetti perforati e case allagate, scuole danneggiate e costrette alla chiusura, linee elettriche interrotte e alberi caduti, oltre a centinaia di veicoli con vetri sfondati e carrozzerie deformate.