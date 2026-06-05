Paura all’aeroporto di Francoforte. Nella giornata di ieri, intorno alle 12:45, un Boeing 787-9 Dreamliner della Lufthansa, che avrebbe dovuto volare verso Los Angeles, è finito a terra dopo il cedimento improvviso del carrello anteriore, mentre l’aereo si preparava all’imbarco dei passeggeri. “Mentre era in posizione di parcheggio, il carrello anteriore dell’aereo si è retratto inaspettatamente”, ha spiegato un portavoce della compagnia, descrivendo la dinamica dell’incidente. “Al momento dell’incidente, a bordo c’erano membri dell’equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e stanno ricevendo assistenza medica”, ha comunicato il portavoce. Secondo le informazioni fornite, i passeggeri non erano ancora saliti a bordo del velivolo. Lufthansa e le autorità competenti hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente.