Bruno Barbieri cucina la pasta con le vongole usando il burro. Il noto chef ha scatenato una controversia culinaria per via del modo atipico di cucinare questo piatto presente sulle tavole italiane durante le festività natalizie.

A molti il suo tocco personale non è piaciuto. Barbieri ha infatti introdotto un elemento inaspettato: il burro. La scelta ha diviso il pubblico (il video è comparso sul suo profilo Instagram e nel suo canale YouTube) tra chi ha apprezzato la scelta e chi l’ha contestata chiudendo così ad ogni forma di sperimentazione.

“A me non frega niente”

Secondo Barbieri, gli spaghetti alle vongole dovrebbero essere preparati rigorosamente in bianco. Tra gli ingredienti olio extravergine d’oliva e una noce di burro. “A me non me ne frega niente” ha subito spiegato lo chef allontanando le possibili obiezioni alla sua scelta.

Nei commenti al video, molti utenti hanno sottolineato il fatto che il burro potrebbe coprire il sapore delicato delle vongole. Alcuni sono finiti ad affermare che, se gli spaghetti alle vongole fossero serviti loro con il burro, li rimanderebbero indietro.

Oltre al burro il pan grattato

“Ragazzi ma quanto sono buoni gli spaghetti con le vongole? Per me è proprio uno di quei piatti a cui non si può proprio rinunciare. Con una spolverata di pan grattato e accompagnati da un bicchiere di vino bianco poi sono perfetti per le feste!” ha scritto Barbieri nell’accompagnare il video. E qualcuno, oltre al burro, ha obiettato anche la scelta del pan grattato.