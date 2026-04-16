In occasione della prima edizione della “Humanoid Robot Half-Marathon”, una mezza maratona dedicata alle macchine in programma il 19 aprile, diversi robot umanoidi sono scesi in pista per prepararsi alla gara, eseguendo alcuni test di simulazione a cui hanno partecipato oltre 70 squadre. “L’anno scorso completare la gara era già un risultato notevole, oggi vediamo un miglioramento complessivo dell’intero settore”, ha dichiarato Chu Yang, manager della società Unitree Robotics. Alla competizione, co-organizzata dal governo municipale di Pechino e da China Media Group, parteciperanno due categorie di robot, quelli a navigazione autonoma e quelli controllati da remoto.