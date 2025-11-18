In Cina, lo scorso 12 novembre, un vasto incendio ha devastato parte del complesso del tempio millenario di Yongqing, a Zhangjiagang, distruggendo il padiglione panoramico Wenchang a tre piani. Le autorità hanno poi confermato che non ci sono state vittime e che i vigili del fuoco sono riusciti a contenere l’incendio, ipotizzando come probabile causa, in base alle prime ricostruzioni, l’uso improprio di incenso e candele da parte di un visitatore.

Tempio di Yongqing in fimame

Sui social sono apparsi diversi video che mostrano la colonna di fumo nero e la struttura in legno del tempio trasformarsi in cenere. Malgrado il tempio di Yongqing risalga a circa 1500 anni fa, i suoi edifici attuali sono solo ricostruzioni moderne: quello originale, infatti, fu fondato nella dinastia Liang (intorno al 536 d.C.), ma cadde in rovina. La ricostruzione iniziò all’inizio degli anni ’90. Nello specifico, il padiglione Wenchang, quello andato a fuoco, fu costruito nel 2008-2009 e, secondo le autorità, non ospitava alcun reperto culturale. Il padiglione Wenchang era un edificio in legno a più piani, progettato in stile tradizionale con eleganti cornicioni. La sua architettura imitava quella buddista classica.