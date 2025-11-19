In Congo, un aereo che trasportava la delegazione del ministro congolese delle Miniere è uscito di pista durante l’atterraggio all’aeroporto di Kolwezi, nella provincia del Lualaba. Il velivolo ha poi preso fuoco. Secondo quanto riferito dai media locali, tutte le persone a bordo, circa 20 passeggeri, sono riuscite miracolosamente a mettersi in salvo e nessuno di loro ha riportato ferite gravi.

Il video dell’incendio e della fuga dei passeggeri

Sui social sono iniziati a circolare diversi video che mostrano la drammatica fuga dei passeggeri che si allontanano dall’aereo in fiamme, prima dell’arrivo delle squadre aeroportuali intervenute per domare l’incendio. Secondo l’inchiesta aperta dalle autorità locali, la causa più attendibile dell’incidente sarebbe un’avaria in fase di manovra. Sarà comunque l’inchiesta tecnica a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, però, non è stato diffuso alcun comunicato ufficiale da parte del ministero. La missione del ministro e dei funzionari prevedeva un sopralluogo alla miniera di Kalondo, dove sabato si è verificato un grave incidente costato la vita a 32 persone.