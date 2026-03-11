Mentre risponde agli attacchi di Usa e Israele con missili e droni, l’Iran sta anche combattendo una guerra di propaganda con un video di animazione in stile Lego con riproduzioni giocattolo di Donald Trump, bombe e aerei da guerra.

Il video è stato diffuso dall’istituto statale iraniano Revayat-e Fath sulla televisione di Stato dopo gli attacchi del 28 febbraio che hanno ucciso la Guida suprema Ali Khamenei e innescato la guerra in Medio Oriente. Il flmato che dura un paio di minuti, è stato poi condiviso sulle piattaforme di Meta e su X, ottenendo decine di migliaia di “Mi piace” e condivisioni.

Senza dialoghi, il video appare progettato per avere una portata internazionale in una guerra che ha scosso i mercati energetici e azionari e diviso l’opinione pubblica mondiale. Il video inizia con rappresentazioni in stile Lego del presidente degli Stati Uniti Trump, affiancato dal presidente israeliano Benjamin Netanyahu e dal diavolo in persona, mentre guardano un album intitolato “Epstein file”.

Trump schiaccia il pulsante rosso dopo aver guardato gli “Epstein file”

Infuriato, Trump schiaccia un pulsante rosso per dare il via alla guerra e lancia un missile tra le nuvole che colpisce quella che sembra un’aula scolastica, con giocattoli che rappresentano bambine con il velo rosa che ascoltano la loro insegnante sorridente. Dopo che l’insegnante scrive alla lavagna le parole “La mia patria è la mia vita”, lo schermo si oscura. La scena successiva mostra uno zaino rosa e un paio di scarpe rosa tra le macerie di uno sciopero. Un funzionario iraniano, anch’esso in versione Lego, raccoglie la borsa e piange, prima che la sua tristezza si trasformi in rabbia.

Con una colonna sonora nazionalista in sottofondo, il video mostra in seguito le Guardie Rivoluzionarie iraniane che reagiscono attaccando gli interessi degli Stati Uniti e di Israele in tutta la regione. Il video si conclude con un messaggio che afferma di essere stato realizzato in ricordo delle studentesse di Minab uccise nell’attacco, “martirizzate per mano di terroristi sionisti e americani”.