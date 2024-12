A Natale puoi, persino immaginare che i nemici giurati della politica e dello spettacolo depongano le armi per scambiarsi abbracci sinceri e sorrisi smaglianti. Certo, questa visione idilliaca è più probabile di Babbo Natale in monopattino, ma un video geniale del creator Eman Rus ci ha regalato questo “miracolo digitale”. Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, le rivalità più infuocate si dissolvono come neve al sole, in un trionfo di maglioni natalizi e armonia fasulla.

Nel filmato vediamo Giorgia Meloni e Elly Schlein abbracciarsi come amiche di vecchia data. Matteo Salvini e Ghali, solitamente divisi da abissi ideologici, si scambiano sorrisi fraterni. Persino Francesca Fagnani e Teo Mammucari, freschi di liti televisive, sembrano pronti a cantare insieme “Jingle Bells”. Ciliegina sulla torta? Morgan e Bugo in sintonia, Travaglio e Berlusconi complici e persino Fedez e Selvaggia Lucarelli cordialmente “riappacificati”. Se non è magia natalizia questa, cosa lo è?