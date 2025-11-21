Nella giornata di ieri, presso la National Cathedral di Washington, si sono svolti i funerali di Dick Cheney, venuto a mancare il 3 novembre all’età di 84 anni. Cheney, una delle figure più influenti della politica americana, nonché emblema dell’establishment conservatore, è stato il 46º vicepresidente degli Stati Uniti dal 2001 al 2009 sotto la presidenza di George W. Bush.

Il video dei funerali di Dick Cheney

Ai funerali hanno partecipato diverse personalità politiche sia repubblicane che democratiche come George W. Bush, Joe Biden, Kamala Harris, Al Gore, Mike Pence e Dan Quayle. Ricordando quello che è stato il suo numero due, Bush ha dichiarato: “Nei momenti più impegnativi, è stato un modello di vigilanza e compostezza. Era un vicepresidente dedito alla protezione degli Stati Uniti e dei suoi interessi”.