Una coppia di origini sudamericane comincia a baciarsi e ad andare in là con le effusioni. I due vengono allontanati dai titolari perché considerati molesti: la coppia però non la prende bene, chiama i rinforzi e reagisce lanciando sedie e tavolini a terra.

I fatti sono accaduti verso le 7 di domenica 22 febbraio a Roma all’interno del forno-bar Spiga D’Oro, quartiere Torpignattara. All’interno del bar si è scatenato un vero e proprio caos con il bar che è risultato in parte devastato.

Livia è la titolare. A RomaToday ha raccontato quanto accaduto: “Intorno alle 7 di mattino all’interno del forno c’erano un ragazzo e una ragazza, che hanno iniziato a baciarsi e ad andare in là con le effusioni, diciamo così. Pertanto li abbiamo invitati a uscire”.

La titolare ha aggiunto: “Dall’accento la coppia era sudamericana. Inizialmente hanno inveito contro la banchista poi il quadro è degenerato, quando l’uomo non riusciva più a trovare il cellulare”. A quel punto sono cominciati a volare tavoli e sedie anche a causa dell’intervento di altre persone collegate alla coppia. Un dipendente del bar è stato colpito. La Polizia è arrivata ed ha portato via una persona che è stato identificata in commissariato: “Nel quartiere ormai ne succedono di tutte e di più” ha conlcuso amareggiata la titolare del bar.