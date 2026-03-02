Nelle scorse ore, l’esercito degli Stati Uniti ha reso pubbliche le immagini che mostrano il lancio di missili e il decollo di jet per lanciare attacchi con cui smantellare l’apparato di sicurezza del regime iraniano. Alcuni di questi video documenterebbero inoltre l’intercettazione e la distruzione di minacce missilistiche balistiche iraniane. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha poi riferito che le forze statunitensi avrebbero colpito oltre mille obiettivi in Iran dall’inizio della campagna militare.