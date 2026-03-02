Esercito Usa pubblica il video della distruzione di un sito missilistico in Iran
Nelle scorse ore, l’esercito degli Stati Uniti ha reso pubbliche le immagini che mostrano il lancio di missili e il decollo di jet per lanciare attacchi con cui smantellare l’apparato di sicurezza del regime iraniano. Alcuni di questi video documenterebbero inoltre l’intercettazione e la distruzione di minacce missilistiche balistiche iraniane. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha poi riferito che le forze statunitensi avrebbero colpito oltre mille obiettivi in Iran dall’inizio della campagna militare.