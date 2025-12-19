Tre soldati russi avrebbero attraversato il confine russo per entrare in Estonia senza alcuna autorizzazione per spostarsi in un territorio Nato. Lo rende noto il quotidiano tedesco Bild citando il ministero degli Esteri di Tallin, secondo cui le tre guardie di frontiera russe sarebbero rimaste in territorio estone per circa 20 minuti e poi sarebbero tornate indietro. L’episodio, ripreso in un video diffuso dal dicastero estone, è accaduto la mattina del 17 dicembre lungo il fiume Narva, nel tratto orientale del Paese baltico.

Soldati russi in Estonia: il video

Il ministro dell’Interno Igor Taro ha dichiarato che non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto deliberato o di un errore tecnico, sottolineando che non vi è alcuna minaccia immediata alla sicurezza nazionale ma che la polizia e la guardia di confine hanno comunque aumentato la presenza delle loro squadre sul posto. L’Estonia ha poi annunciato che convocherà il responsabile dell’ambasciata russa a Tallin per chiedere spiegazioni, fissando inoltre un incontro tra i rappresentanti delle autorità di frontiera dei due Paesi.