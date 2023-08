Elly Schlein suona la chitarra. La segretaria del Pd era ospite alla Festa dell’Unità di Castiglione del Lago in Umbria, regione d’Italia dove una volta la sinistra era fortissima e che ora è amministrata da una governatrice della Lega. Dopo avere parlato di politica dal palco, dal salario minimo ai migranti, la segretaria nazionale del Partito democratico si è esibita come musicista.

Elly Schlien suona alla chitarra Eric Clapton e i Cranberries

La Schlein, nel pomeriggio di domenica ha suonato con la chitarra un paio di brani”Before you accuse me” di Eric Clapton e in “Zombie” dei The Cranberries. La Schlein ha accompagnato un gruppo collaudato e composto dai vertici locali del Pd, tra cui il sindaco Matteo Burico, anche lui alla chitarra. Assieme a Fiorello Primi, presidente dei Borghi più belli d’Italia, e Alessio Meloni, segretario Pd di Castiglione.

Applausi per la segretaria del Pd

La leader dem ha dato prova della sua abilità musicale. L’esibizione ha quindi strappato applausi da chi ha raggiunto la piccola località dì Villastrada dove si è svolta la festa. La segretaria del Pd, scesa dal palco, si è fermata poi a mangiare negli stand assieme ai rappresentati e simpatizzanti del luogo.