Jordan Bardella, presidente del Raggruppamento Nazionale, è stato colto di sorpresa mentre passeggiava tra le bancarelle della fiera di Sainte-Catherine a Vesoul, capoluogo dell’Alta Saona. Bardella, infatti, è stato colpito in pieno da una grande quantità di farina, presumibilmente lanciata da uno studente delle superiori.

Bardella “infarinato”: il video

Dopo l’accaduto, che è stato naturalmente filmato ed è diventato virale sul web, il presunto colpevole, un giovane studente, è stato immediatamente fermato e preso in custodia, mentre Bardella è stato scortato al suo hotel. Per il leader politico non si tratta di una novità. In passato, infatti, Bardella si era già trovato ad affrontare situazioni simili, con oggetti lanciati contro di lui, proprio a Vesoul, dove il suo partito, secondo alcuni sondaggi, potrebbe vincere al secondo turno delle elezioni presidenziali del 2027, indipendentemente dall’avversario.