Prima del colloquio con Joe Biden, Giorgia Meloni ha incontrato al Campidoglio i vertici del Senato statunitense durante la sua visita istituzionale a Washington. Presenti il leader della maggioranza Chuck Schumer, il leader della minoranza Mitch McConnell e altri legislatori. Mentre procedevano con le tradizionali fotografie di gruppo, Schumer ha chiesto al premier italiano spiegazioni sul significato dei tre colori della bandiera italiana, ma la risposta non è stata molto esaustiva. “E’ per qualcosa…Molte cose“, ha risposto Meloni.

Una sinteticità che non ha convinto, considerando che non è stata esaustiva nei confronti del politico americano. E a bacchettarla arriva subito via social ci ha pensato Enrico Borghi di Italia Viva: “La patriota Giorgia Meloni, in visita negli USA, alla domanda sul significato dei colori della bandiera italiana non ha saputo rispondere. Paradossi sovranisti…”.

Il significato della bandiera italiana

La bandiera italiana ha le sue radici nella Rivoluzione francese e nelle idee di libertà e uguaglianza e fratellanza. Ci sono diverse interpretazioni. Una di queste spiega così i colori: Verde: rappresenta le pianure e le colline italiane.

Bianco: rappresenta le Alpi coperte di neve. Rosso: rappresenta il sangue versato per l’indipendenza dell’Italia. Altre interpretazioni legano quelle tinte a Napoleone Bonaparte, poiché la bandiera della Repubblica Cisalpina, entità statale da lui creata, aveva i medesimi colori. Sicuramente concetti non facili da spiegare in pochi minuti da Meloni, che ha preferito tagliare con un “Molte cose”, che forse poteva essere argomentato con qualche parola in più. Considerando però l’interesse di Schumer, qualche dettaglio in più poteva essere fornito. Resta solo da chiedersi: quanto politici avrebbero saputo rispondere a questa domanda? Chi è senza peccato scagli la prima pietra.