Giornalista ucciso in Florida

Un giornalista e stato ucciso a Orlando in Florida con colpi di arma da fuoco. L’uomo stava facendo un servizio su una serie di sparatorie avvenuto nella zona. Oltre a lui ci sono altri due morti: una bambina di 9 anni ed una donna di 20. Il reporter è stato ucciso nel pomeriggio: era sul posto in cui in mattinata era stata uccisa la donna di 20 anni.

Giornalista ucciso mentre fa un servizio su sparatorie: accade in Florida

Un altro reporter è rimasto ferito. La polizia ha arrestato un 19enne, Keith Melvin Moses: è accusato di omicidio in relazione ad almeno cinque sparatorie avvenute nel giro di poche ore. Il giovane ha diversi precedenti penali malgrado la giovane età: porto illegale d’armi, aggressione aggravata, furto e scippo. Lo sceriffo della contea John Mina, ha dichiarato che il ragazzo “ha una lunga storia criminale”.

La dinamica

Il cronista stava realizzando un servizio sul primo attacco avvenuto al mattino. L’assassino è però tornato sul luogo dell’omicidio ed ha aperto il fuoco contro un fotografo, rimasto ferito, e contro il giornalista che è poi deceduto. E’ successivamente entrato in una casa e ha ucciso una bambina, ferendo la madre. Ancora sconosciuto il movente.