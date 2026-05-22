A Nuuk, in Groenlandia, centinaia di persone sono scese in strada per protestare durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo consolato statunitense, disertata da diverse esponenti politici groenlandesi tra cui il primo ministro. La protesta è andata in scena il giorno dopo la conclusione della visita di dell’inviato speciale americano Jeff Landry, il quale ha affermato che sarebbe giunto il momento per Washington di riaffermare la propria presenza sul territorio artico.