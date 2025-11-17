La sconfitta per 2-3 contro Panama ha sancito la fine del cammino del Guatemala verso il Mondiale. Tanta la delusione in campo e sugli spalti, ma a colpire è stata soprattutto una scena che è diventata subito virale sui social.

Il video del magazziniere che raccoglie i palloni in campo

Molti utenti, infatti, sono rimasti particolarmente commossi dal comportamento del magazziniere della nazionale guatemalteca, che al termine della partita, con un gesto dal forte valore simbolico, come a decretare la fine di un sogno calcistico, ha raccolto tutti i palloni rimasti in campo. Comprensibilmente rattristato, il magazziniere si è poi lasciato andare alle lacrime.