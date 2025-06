Un violento terremoto ha scosso la zona del Dodecaneso e la costa sud-occidentale della Turchia nelle prime ore del 4 giugno. Intorno alle 00:30, un sisma di magnitudo 6.2 si è verificato a circa 25 chilometri da Rodi, in Grecia, causando forti scosse avvertite in tutta l’area, comprese parti di Turchia, Egitto, Siria e altri Paesi limitrofi. Gli hotel a Rodi e in Turchia hanno oscillato in modo violento, generando panico tra turisti e residenti.

Poco dopo, alle 2:17, anche la cittadina costiera di Marmaris, in Turchia, è stata colpita da una scossa di magnitudo 5.8. Secondo i media locali, almeno 70 persone sono rimaste ferite, molte delle quali mentre tentavano di fuggire lanciandosi dai balconi degli edifici. Tragicamente, una ragazza di 14 anni ha perso la vita durante i momenti di caos.

La compagnia turistica TUI ha invitato i turisti presenti in Grecia e Turchia a mantenere la calma, mentre sui social sono apparse numerose testimonianze di persone svegliate nel cuore della notte dalle scosse. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali danni strutturali e il rischio di ulteriori scosse di assestamento.