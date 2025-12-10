Non trovando un garage disponibile, l’imprenditore austriaco Amar Dezic, 28 anni, ha deciso di parcheggiare la sua Ferrari da 300.000 euro direttamente sul balcone del suo appartamento al primo piano a Vienna-Floridsdorf. Proprietario di un negozio di ricambi e appassionato di supercar, Dezic si è ispirato ai lussuosi edifici di Dubai, dove le auto possono essere portate fin dentro casa tramite ascensori dedicati. Non avendo nulla di simile nel proprio palazzo, ha chiamato un carro attrezzi e ha fatto sollevare la vettura da 1.400 chili fino al balcone, operazione che, come lui stesso racconta, “Mi è costato diverse migliaia di euro”.

Il suo progetto era quello di creare una teca illuminata intorno alla Ferrari, trasformandola in una sorta di opera d’arte. Tuttavia, dopo una settimana, la polizia ha ordinato la rimozione immediata dell’auto per motivi di sicurezza antincendio, decisione che Dezic ha commentato con amarezza: “Altrove non sarebbe un problema, solo qui”.