Il video del frammento di missile iraniano caduto nei pressi di Gerico, in un’area disabitata della Cisgiordania.

Il lancio di missili da parte dell’Iran ha provocato un ferito e danni ingenti sulle colline della Cisgiordania. Reut Ben Gigi, residente dell’insediamento di Itamar, nella West Bank, la cui casa è stata colpita da un missile nella mattinata di ieri ha dichiarato a Ynet: “È un miracolo. Un missile è caduto e le case sono state distrutte. È un errore che abbiamo un solo rifugio per 40 famiglie. Io ci metto un minuto perché abito vicino, gli altri devono spostarsi. È affollato e soffocante lì dentro”.