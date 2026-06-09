Il missile iraniano caduto in Cisgiordania nei pressi di Gerico
Il video del frammento di missile iraniano caduto nei pressi di Gerico, in un’area disabitata della Cisgiordania.
Il lancio di missili da parte dell’Iran ha provocato un ferito e danni ingenti sulle colline della Cisgiordania. Reut Ben Gigi, residente dell’insediamento di Itamar, nella West Bank, la cui casa è stata colpita da un missile nella mattinata di ieri ha dichiarato a Ynet: “È un miracolo. Un missile è caduto e le case sono state distrutte. È un errore che abbiamo un solo rifugio per 40 famiglie. Io ci metto un minuto perché abito vicino, gli altri devono spostarsi. È affollato e soffocante lì dentro”.