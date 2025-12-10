Donald Trump è inciampato in una gaffe geografica parlando della Crimea durante un’intervista a Politico. Il presidente ha elogiato il territorio annesso dalla Russia, affermando: “È circondata dall’oceano su quattro lati ed è enorme. Collega la parte di Ucraina di cui parliamo ora attraverso un piccolo molo”. In realtà, la Crimea è una penisola circondata dal Mar Nero e dal Mar d’Azov, non da oceani, e unita all’Ucraina tramite l’istmo di Perekop.

Trump on Crimea: It’s surrounded on four sides by ocean. Crimea is massive, but it connects the part of Ukraine that we talk about now, right? Through a small little jetty. It’s four sides of ocean in the warmest part. It’s got the best weather, best everything. pic.twitter.com/xgGq2GXK0U — Open Source Intel (@Osint613) December 9, 2025