Quattro persone arrestate e tre denunciate: è questo il risultato dell’operazione “Marmotta”, portata a termine dai Carabinieri del Comando provinciale di Campobasso sotto il coordinamento della Procura di Larino. Tutti i soggetti coinvolti sono pregiudicati originari della provincia di Foggia e ritenuti responsabili di undici assalti esplosivi a sportelli bancomat situati nelle province di Campobasso, Foggia, Potenza e Avellino.

I colpi, avvenuti a partire dall’aprile 2024, avevano alimentato forte allarme sul territorio per la violenza delle esplosioni e la rapidità delle fughe. Le indagini, avviate dopo un assalto avvenuto a San Martino in Pensilis, hanno permesso di ricostruire gradualmente la rete criminale dietro gli episodi.

La tecnica della “marmotta”

L’inchiesta prende il nome dalla tecnica utilizzata per far esplodere gli sportelli: la cosiddetta “marmotta”. I malviventi effettuavano un primo prelievo di soli 20 euro, operazione sufficiente per far aprire il meccanismo interno del bancomat. In quel preciso momento inserivano un dispositivo artigianale carico di esplosivo, attivato tramite miccia.

Proprio le carte usate per il prelievo hanno consentito agli investigatori di individuare l’area di provenienza della banda e, successivamente, una delle auto rubate e modificate per gli assalti. Il gruppo si muoveva a partire dalla propria base logistica situata nella zona di Orta Nova, per poi colpire in diverse regioni del Sud Italia.

I colpi, i danni e l’esito dell’indagine

Nel complesso la banda è riuscita a impossessarsi di circa 200mila euro, anche se non tutti gli attacchi sono andati a buon fine. In un episodio, un calcolo errato dell’esplosivo ha provocato gravi ferite a tre membri del gruppo. Le auto utilizzate erano sempre di grossa cilindrata, rubate e dotate di targhe false per rendere più difficile il tracciamento. La Procura contesta ai responsabili l’associazione per delinquere aggravata dall’uso di esplosivi e la commissione di furti pluriaggravati ai danni di istituti di credito.