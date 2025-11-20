Prima di Corea del Nord-Giappone Under 17, un video diventato virale mostra i giovani calciatori nordcoreani salutare gli avversari con inusuali “pugni” sul braccio, lasciando i giapponesi visibilmente spiazzati. Il gesto ha scatenato polemiche sui social tra chi lo ha giudicato un gesto antisportivo e chi ha tentato di spiegarlo come una sorta di strategia psicologica. La partita, valida per gli ottavi del Mondiale U17, alla fine è poi finita 1-1 e il Giappone ha vinto 5-4 ai rigori qualificandosi ai quarti.